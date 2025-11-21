Google Dolandırıcılara Meydan Okuyor!

Teknoloji devi Google, Hindistan'da giderek artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı mücadelesini bir üst seviyeye taşıyor. Şirket, Pixel 9 cihazları için cihaz içi dolandırıcılık tespiti ve finansal uygulamalar için yeni ekran paylaşımı uyarılarını kullanıma sunarak yapay zeka destekli güvenlik önlemlerini genişletiyor. Hindistan'da internete ilk kez bağlanan kullanıcı sayısının artması ve akıllı telefonların ödemeler, alışveriş ve devlet hizmetleri için birincil araç haline gelmesiyle birlikte dijital dolandırıcılık olaylarında da ciddi bir artış gözlemleniyor.Hindistan Merkez Bankası (RBI) verilerine göre, 2024 yılında banka dolandırıcılığı vakalarının yarısından fazlası dijital işlemlerden kaynaklandı ve bu durum yaklaşık 58,61 milyon dolarlık bir kayba yol açtı. İçişleri Bakanlığı verileri ise 2025'in ilk beş ayında çevrimiçi dolandırıcılıkların yaklaşık 789 milyon dolarlık zarara neden olduğunu ortaya koyuyor.Google, Perşembe günü yaptığı duyuruda, aramaları cihaz üzerinde analiz etmek ve ses kaydı yapmadan veya sunuculara veri göndermeden potansiyel dolandırıcılıkları işaretlemek için Gemini Nano modelini kullanan gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti özelliğini genişlettiğini açıkladı. Varsayılan olarak kapalı gelen bu özellik, yalnızca bilinmeyen numaralardan gelen aramalar için geçerli oluyor ve konuşma sırasında katılımcıları uyarmak için bir bip sesi çıkarıyor. Ancak Google, bu özelliğin başlangıçta yalnızca Pixel 9 ve sonraki modellerde çalışacağını ve sadece İngilizce konuşan kullanıcılarla sınırlı olacağını doğruladı. İstatistiklere göre Android'in pazarın %96'sına hakim olduğu, ancak Pixel cihazların %1'den az paya sahip olduğu bir ülkede, bu donanım ve dil sınırlaması özelliğin erişimini şimdilik kısıtlıyor.Şirket ayrıca, dolandırıcıların kurbanları tek kullanımlık şifreleri veya PIN kodlarını ele geçirmek amacıyla ekranlarını paylaşmaya ikna ettiği senaryoları engellemek için Navi, Paytm ve Google Pay gibi finansal uygulamalarla bir pilot çalışma başlattığını duyurdu. Android 11 veya üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışacak olan bu özellik, kullanıcıların aramayı sonlandırması ve ekran paylaşımını durdurması için tek dokunuşla erişilebilen uyarılar sunacak. Google, bu özelliğin Hint yerel dillerinde de uyarılar göstereceğini ve sisteme daha fazla uygulama ortağı eklemeyi planladığını belirtti.Tüm bu önlemlere ek olarak Google, hassas izinler isteyen üçüncü taraf uygulamaların dışarıdan yüklenmesini engellemek için Play Protect hizmetini aktif olarak kullanıyor. Şirket, bu yıl 115 milyondan fazla zararlı yükleme girişimini engellediğini ve Google Pay üzerinden her hafta şüpheli görülen bir milyondan fazla işlem için uyarı yayınladığını açıkladı. Ancak alınan tüm bu önlemlere rağmen, sahte ve yanıltıcı uygulamaların inceleme süreçlerini aşarak uygulama mağazasında yer almaya devam etmesi, Google'ın Apple gibi diğer devlerle birlikte eleştirilmesine neden oluyor. Polis ve güvenlik araştırmacıları, müdahale edilene kadar mağazada kalan ve dolandırıcılıkta kullanılan uygulamaları işaretlemeye devam ediyor.