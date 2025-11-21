Bakan Bolat: e- ticaret hacmi TL bazında 21 kat yükseldi

Ticaret Bakanlığı tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye E-Ticaret Meclisi'nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası başladı. Yarın sona erecek etkinlik İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Demirören Medya Grubu'nun sponsoru olduğu etkinlikte, e-ihracat, dijital pazarlama, ödeme sistemleri, lojistik ve yeni nesil ticaret modellerine yönelik oturumlar düzenleniyor. Etkinlik, pazar yerlerinden KOBİ'lere, girişimcilerden altyapı ve lojistik firmalarına kadar e-ticaret ekosisteminin tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturmayı amaçlıyor.Programın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Biz tabii Ticaret Bakanlığı olarak toplumun her kesimiyle çok yakın irtibat halindeyiz ve koordinasyon içindeyiz. Gerek üreticilerimizin işlerinin büyümesi üretimlerinin artması gerek ticaret erbabının satışlarının artması gerekse de tüketicilerimizin makul fiyatlarla kaliteli ürünler almaları konusunda bütün kurmaylarımız ve ekibimizle sürekli istişare ve koordinasyon içindeyiz. Adil, rekabetçi, gelişen, güçlenen bir piyasa ve müşteri memnuniyeti için gayret gösteren bir bakanlığız. Bu çerçevede E-ticaret Haftası kapsamında bugünden başlayarak çok önemli paneller, sempozyumlar yapılacak. 17 bin katılım olduğunu bildirdiler ve gerçekten dolu geçecek bir E-ticaret Haftası gerçekleşiyor. Malum, bizim değer zincirimizde, inancımızda 11 ayın sultanı Ramazan ayıdır, e-ticaretçilerin de bayramı kasım ayı oluyor ve kasım ayında gerçekten belki de 11 aya denk bir satış hacmi oluşuyor. İnşallah bu kasım da bu şekilde devam ediyor diye tahmin ediyoruz ve özellikle bugün cuma olduğu için de biz başkaları gibi farklı anlamlarda olabilecek bir şey söylemiyoruz. Bereketli Cuma diyoruz, hayırlı cuma diyoruz, efsane cuma diyoruz" dedi.Bolat, "E-ticaret hacmi dünyada çok hızlı gelişiyor. 2022'de yıllık hacmi 5 trilyon dolara yükseldi. 2024'de 6 trilyon dolara yükseldi. Bu yılın neticesini de inşallah birkaç ay sonra paylaşacağız. Türkiye'de e-ticaret hacmi ise 2024 yılında tam 3 trilyon TL'ye ulaştı. Bunun karşılığı 90 milyar dolar. Yani 2024 yılı ortalama dolar paritesine göre 90 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bu şu anlama geliyor. Covid'den önceki yıl olan 2019'da 2024 arasında e- ticaret hacmi TL bazında 21 kat yükseldi. Bu önemli bir değişim. Bu çerçevede perakende e ticaret hacmi de aşağı yukarı 1 trilyon 620 milyar. Bu da toplam e - ticaret hacminin yaklaşık yüzde 55-60 arasına tekabül ediyor. Perakende e-ticareti genel e-ticaret içinde çok önemli bir payı olduğunu söyleyebiliriz bu rakamda. Perakende e-ticarette de rakam 45 milyar euro değerine ulaştı. Bizdeki büyüme oranı perakende e-ticarette yüzde 18, Avrupa'nın ortalama büyüme oranı yüzde 7'dir Bu hacimlerle Türkiye'de 2019'dan başlayarak e-ticareti ve perakende e-ticaretin dev adımlarla ilerlemekte olduğunu söylemek mümkün" diye konuştu.Bolat, "Yatırımcılar bunun için bu sektöre önem veriyorlar ve yatırımlar yapıyor. Türkiye'de e-ticaret sektöründe uluslararası yatırımcılar için çok cazip bir merkez halinde. Türkiye'de genel e-ticaret işlem sayısı 2024'te yaklaşık 6 milyar adetti. Perakende e ticaret işlem sayısı da 1 milyar 850 milyon adetti. Her gün milyonlarca kişi bir tuşa basarak ürün alıyor, hizmet talep ediyor, sipariş veriyor. Ülkemizin her noktasına, her kilometre karesine, her metre karesine yayılan bir sektörden bahsediyoruz. 2024'te e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasılamızdaki payı yüzde 6 buçuk olmuştur. Bu sektörümüz Milli gelirimize doğrudan katkı yapıyor. Avrupa ile karşılaştırıldığında benzeri bir uyumluluk da görmemiz mümkün. Bu noktada işletmelere baktığımızda kimler e ticaret yapıyorlar? 2019'da 60 bin civarında olan e-ticaret işletme sayısı, 2023'de 559 bine, 2024'de 600 bine çıktı. Yani 5 yılda e-ticaret işletme sayısı tam 10 katı bir artış göstermiş. İlginç bir veri de bu şirketlerin yüzde 78,6'sı şarj işletmesi, yüzde 17,8'i limitle şirket, yüzde 3,6'sı anonim şirket. Bu neyi gösteriyor? Esnaflarımızın, kadın girişimcileri, kooperatifleri, kadın kooperatiflerinin de e-ticaret sektörünü kendilerinin pazarlama faaliyetleri açısından çok önem verdikleri bir mecra olduğunu ve çok düşük bir maliyetle erişim sağlayabildiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.Bolat, "Burada bölgesel ayrım da yok, cinsiyet ayrımı da yok, ölçek ayrımı da yok, şirket ayrımı da yoktur. Bir de e-ticarette bulunan şirketlerin sektörlerine bir bakış atarsak, 2024 raporumuza göre en yüksek oran yüzde 21,6 ile yemek sektörü birinci sırada geliyor. İkinci sırada yüzde 15,6 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü geliyor. Üçüncü sırada da yüzde 12,2 ile elektronik sektörü gelmektedir. Daha sonra ev, bahçe ürünleri, mobilya, dekorasyon, medikal, kozmetik, kişisel bakım ürünleri yer almaktadır. Gıda ve süpermarket sektörü de yüzde 5 seviyesindedir. Buradaki en önemli şey hızlı teslimat ve hızlı alışveriş yapma yeteneği olmaktadır" dedi.Bolat, "Ürün güvenliği de çok önemli. Tüketicilerimizin sağlığını, güvenliğini korumanın yanı sıra adil ve sürdürülebilir bir dijital ticaret ekosistemi oluşturmak çok büyük bir önem taşıyor. Malum, son birkaç günlük ürün güvenliği ile yaşadığımız bazı müessif hadiseler ve can kayıpları olmuştur. Bu nedenle ürün güvenliği meselesi bizim bütün bakanlıklarımızın gerçekten önem verdiği bir alan. Biz bu konudaki mevzuatlarımızı ve denetimlerimizi ve yanlış yapanlara karşı cezai uygulamalarımızı her zaman en kanunlara uygun ve sıkı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu noktada biz bir yönetmelik hazırladık. Uzaktan erişim yollarıyla piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği. Bu da 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girdi" diye konuştu.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ise "Dünya ekonomisi son on yılda büyük bir dönüşüm geçirdi. Dijitalleşme dalgası, küresel ticaretin yönünü değiştirdi. Artık ülkelerin ekonomik büyüklüğü sadece fabrikalarındaki üretim kapasitesiyle değil, veri kullanımındaki yetkinliğiyle ve teknoloji altyapısındaki gücüyle ölçülüyor. Yapay zeka, makine öğrenmesi, bulut teknolojileri, blokzincir, nesnelerin interneti gibi kavramlar her sektörde kalıcı bir yer edinirken, bu teknolojilerin en hızlı ve en görünür etkisini e-ticarette görüyoruz. Bugün artık e-ticaret, tüketici eğilimlerini tahmin eden algoritmalardan, kargo süreçlerini optimize eden yapay zekâ sistemlerine, dolandırıcılık tespit mekanizmalarından kişiye özel teklif üreten akıllı altyapılara kadar geniş bir spektrumda faaliyet gösteriyor. Bu gelişmeler, ticaretin doğasını değiştirdiği gibi ülkelerin rekabet gücünü de yeniden tanımlıyor" dedi.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu ise "Bu iki gün boyunca yapay zekanın ticareti nasıl dönüştürdüğünü global rekabette Türkiye'nin konumunu veri odaklı iş modellerini, değişen tüketici davranışlarını ve sürdürülebilir dijital büyümenin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Aynı zamanda girişimcilerimiz yatırımcılarla bir araya gelecek, gençlerimiz yeni çözümler üretecek ve sektörümüzde fark yaratan başarıları hep birlikte sahneye taşıyacağız" diye konuştu.Türkiye E -Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar da "Türkiye bugün konuştuğumuz e-ticaret, sadece bir satış kanalı değil, Türkiye'nin yeni büyüme direklerinden biridir. Kars'taki bir üreticiyi Edirne'deki müşteriye, Anadolu'daki bir girişimciyi Riyad, Bakü ya da Bükreş'teki bir alıcıya bağlayan dev bir ekosistemdir. Açılıştan sonraki panellerde Erzurum'dan, Kars'tan, Bursa'dan başarılı şirketlerin kurucuları, kadın girişimciler ve kooperatifler söz alacak. E-ticaretin kapsayıcı etkisini hep birlikte onlardan dinleyeceğiz. Yapay zeka çağında e-ticaret, ekonomimizin sadece bir parçası değil, rekabet gücümüzü, kayıtlı ekonomimizi ve tüketici refahımızı büyüten stratejik bir kaldıraçtır" ifadelerini kullandı.