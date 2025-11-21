Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatacağını açıkladı.Destek ödemelerinde en büyük payı 290 milyon TL ile Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği aldı.Bakan Yumaklı'nın açıklaması ve ödemelerin detayları şöyle;'Üretimi güçlendiren tarımsal desteklerimiz devam ediyor. 331 milyon 664 bin TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun.' ifadelerini kullandı.Destekleme ödemesine ilişkin detaylar şu şekildedir;Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 290 milyon 934 bin 627 TL,Bireysel Sulama Sistemleri Desteği kapsamında 33 milyon 874 bin 22 TL,Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 5 milyon 593 bin 977 TL,Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği kapsamında 805 bin 149 TL,Dane Zeytin Desteği kapsamında 456 bin 225 TL.​'