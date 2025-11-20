Pişkinliğin Böylesi Görülmedi!
Antakya ilçesinde yolun ortasına beton döken mikser sürücüsü sözleriyle çıldırttı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde mikser sürücüsünün, "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz" dediği görüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde, ilginç anlar kaydedildi.
Sokak üzerinde duran 31 RN 822 plakalı mikserden yolun ortasına beton döküldü.
Mikserden yolun ortasına beton döküldüğünü fark eden Fahri Cihan Kaymakçı, mikser sürücüsüne tepki gösterdi.
'BENİM FİRMAM ZENGİN, BEKLEYECEKSİNİZ'
Kaymakçı'nın cep telefonuyla da kayıt altına aldığı olayda mikser sürücüsü, 'Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz.' sözleriyle çileden çıkarttı.
Görüntülerde, mikserin yola beton döktüğü ve Kaymakçı'nın mikser sürücüsüyle tartıştığı anlar yer aldı.
'SÜRÜCÜ ÇOK RAHATTI'
Fahri Cihan Kaymakçı, 'Eve gitmek için bir geçiş noktamız var. Sürücünün biri beton mikserini yolun ortasında durdurup beton döktü. Sürücüye 'Yolu açın geçelim' dediğimde ‘Bekleyeceksiniz' diyerek tepki gösterdi. Ben de videoya aldım ama sürücü umursamadı. Sürücü, ‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz' dedi. Videoda görülüyor, sürücü mikserden yolun ortasına boşaltıyor. Arkadan mikserin kapağı açık, oradan beton dökülüyor. Sürücü çok rahattı. Mikser sürücülerine cezai işlem uygulansın veya başka bir çözüm bulunsun.' dedi.
