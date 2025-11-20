İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı!
İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.08'de 83 olarak ölçüldü.
D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.