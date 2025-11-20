  • USD: 42,29 - 42,36
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı!

İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı.

Ekleme: 20.11.2025 - 20:10 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:13
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı!İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.08'de 83 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

