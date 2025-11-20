Bir zehirlenme faciası da Esenyurt'ta! 1'i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Fatih'te böcek ailesinin hayatını kaybettiği acı olayın ardından bu kez de Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan yüksek dozlu ilaçlama nedeniyle 1'i bebek 4 kişi zehirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Esenyurt'taki olay, saat 18.30 sıralarında Çınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi.
İddiaya göre, binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir aile evini ilaçladı.
1'İ BEBEK 4 KİŞİ ETKİLENDİ
Yapılan yüksek dozlu ilaçlamadan binada yaşayan 1'i bebek 4 kişi etkilendi. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zehirlendikleri belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.