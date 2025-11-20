Beykoz'da 2 binada çatlaklar oluştu! Ekipler apartmanları mühürledi
İstanbul Beykoz'da 3'er katlı iki binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Binada yaşayan vatandaşlar eşyalarını toplayarak tahliye edilirken, belediye ekipleri binanın mühürlenmesine karar verdi.
Beykoz'daki olay, 18 Kasım günü Çubuklu Mahallesi Torun Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki 3'er katlı iki binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.
BİNA MÜHÜRLENDİ
İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde binanın mühürlenmesine karar verildi.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Binada yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını toplayarak tahliye edildi. Tahliye edilen 3 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.
Binalarla ilgili detaylı teknik incelemenin belediye ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.
