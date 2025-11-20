  • USD: 42,29 - 42,36
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beykoz'da 2 binada çatlaklar oluştu! Ekipler apartmanları mühürledi

İstanbul Beykoz'da 3'er katlı iki binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Binada yaşayan vatandaşlar eşyalarını toplayarak tahliye edilirken, belediye ekipleri binanın mühürlenmesine karar verdi.

Ekleme: 20.11.2025 - 18:37 Güncelleme: 20.11.2025 - 18:54 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Beykoz'da 2 binada çatlaklar oluştu! Ekipler apartmanları mühürlediBeykoz'daki olay, 18 Kasım günü Çubuklu Mahallesi Torun Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki 3'er katlı iki binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

Beykoz'da 2 binada çatlaklar oluştu! Ekipler apartmanları mühürledi

BİNA MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde binanın mühürlenmesine karar verildi.

Beykoz'da 2 binada çatlaklar oluştu! Ekipler apartmanları mühürledi

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binada yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını toplayarak tahliye edildi. Tahliye edilen 3 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.

Binalarla ilgili detaylı teknik incelemenin belediye ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.