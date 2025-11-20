Başsavcılık duyurdu! 33 suç örgütü üyesine dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:'İlimiz Esenler ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede çeşitli silahlı çatışma olaylarına karıştıkları tespit edilen, eylemlerini Tiktok ve Instagram sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlamak suretiyle diğer suç örgütlerine ve toplumsal huzura gözdağı vermeye çalışan, liderliğini Ümit lakabıyla bilinen (tutuklu) Ramazan Taş'ın yaptığı ve de kamuoyunda Taşlar ismi ile anılan silahlı suç örgütü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlanmıştır.Taşlar suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 24 ayrı eylem ile ilgili 25'i tutuklu toplam 33 şüpheli hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, silah ile kasten nitelikli yaralama, mala zarar verme, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, birden fazla kişi ile birlikte örgütün korkutucu gücünden yararlanarak silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal, nitelikli yağma' suçlarından Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Kamuoyunun bilgisini saygıyla duyurulur'