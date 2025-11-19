O Dev Ne Kadar Kazandı?

Teknoloji devi Xiaomi, 2025 yılının üçüncü çeyreğine dair verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan finansal sonuçlar, şirketin gelirlerinde tarihi bir artış yaşandığını ve özellikle otomobil tarafında yüzlerin güldüğünü gösteriyor.Şirketin toplam geliri yıllık bazda yüzde 22,3 artışla 113,1 milyar RMB seviyesine ulaştı. Düzeltilmiş net kâr ise yüzde 80,9 oranında devasa bir yükseliş göstererek 11,3 milyar RMB oldu. Böylece marka, üst üste dört çeyrek boyunca 100 milyar barajını aşmayı başardı. Bu veriler, büyüme ivmesinin hız kesmeden devam ettiğini kanıtlıyor.“Human x Car x Home” stratejisi meyvelerini vermeye başladı. Akıllı elektrikli araç ve yeni girişimler segmenti, şirket tarihinde ilk kez pozitif faaliyet geliri kaydetti. Bu alandaki gelir yüzde 199 artışla 29 milyar RMB'ye çıktı. Yani elektrikli otomobil yatırımı, şirkete artık ciddi bir kazanç sağlıyor.Telefon satışları da şirketin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Toplamda 43,3 milyon adet telefon sevkiyatı yapıldı. Omdia verilerine göre marka, dünyadaki en büyük üçüncü üretici konumunu 21 çeyrektir koruyor. Bununla birlikte IoT platformuna bağlı cihaz sayısı 1 milyar adedi geçerek önemli bir eşiği geride bıraktı.Teknoloji devi, kazancını Ar-Ge'ye yatırmaktan çekinmiyor. Üçüncü çeyrekte Ar-Ge harcamaları yüzde 52 artarak rekor kırdı. Ayrıca Xiaomi-MiMo-Audio gibi yapay zeka modelleri ve akıllı ev çözümleri geliştirilmeye devam ediyor. Son olarak şirketin toplam Ar-Ge çalışanı sayısı 24 bin kişiyi aştı.