İstanbul açıklarında gemide zehirlenme alarmı! Bir mürettebat hayatını kaybetti

İstanbul açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme olayı meydana geldi. Tankerin soğuk tank bölümünde oluşan sızıntı nedeniyle bir mürettebat hayatını kaybetti, iki mürettebat zehirlenerek gözetim altına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada “Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 10 mürettebat ve iki yaralının tahliye çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Olay, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 Mil açığında meydana geldi. Bugün saat 17.30 sıralarında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yaklaşık 2 mil güneyinde seyreden Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme yaşandığı bilgisi ekiplere ulaştı.TÜM EKİPLER GÖNDERİLDİİhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN (Kimyasal, Radyolojik, Biyolojik ve Nükleer) ekipleri yönlendirildi.BİR MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİİlk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetti, 2 mürettebat ise zehirlendiği tespit edildi. Bunun üzerine tahliye işlemleri başlatıldı.İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTIGemide bulunan 13 kişilik mürettebatın tamamının Rusya vatandaşı olduğu belirtildi.Olayla ilgili İstanbul Valiliği basın açıklaması geçti. İşte o açıklama:'19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edilmiştir.İlk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat ise zehirlenerek gözetim altına alınmıştır.Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 10 mürettebat ve iki yaralının tahliye çalışmaları devam etmektedir.'