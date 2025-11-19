Böcek ailesinin ardından bir gıda zehirlenmesi şüphesi daha: Hollanda’dan İstanbul’a gelen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı!

Hollanda’dan İstanbul’a tatil için gelen ve hayatını kaybeden Böcek ailesinin ardından bir zehirlenme iddiası daha gerçekleşti. Hollanda’dan İstanbul’a tatil için gelen 16 ve 29 yaşındaki kardeşler kaldıkları otelden mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mesihpaşa Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 Kasım'da Hollanda'dan İstanbul'a tatil için gelen 2 kardeş E.Ö.(16) ve Sadegül Ö.(29) mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle bugün Çapa Tıp Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastane tarafından yapılan ihbar üzerine polis ekipleri otelde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Sadegül Ö., polis ekiplerine verdiği ifadesinde 17 ve 18 Kasım'da Fatih'te gezdiklerini ve çeşitli yerlerde yemek yiyip, içecek içtiklerini söyleyerek bugün saat 13.00 sıralarında kaldıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gittiklerini belirtti.E.Ö.'NÜN TEDAVİSİ SÜRÜYORÖte yandan hastanaye kaldırılan kardeşlerden Sadegül Ö., tedavisinin ardından taburcu edilirken, E.Ö.'nün ise tedavisi sürüyor.