Ankara'da korku dolu anlar! Taksi şoförüyle tartışan yolcu 3 el ateş etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkollü olduğu belirlenen M.K., tartıştığı taksi şoförüne tabancayla 3 el ateş etti. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, M.K.’yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Olay, 16 Kasım tarihinde gece saatlerinde Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Mahallesinde meydana geldi. Olayda, alkolün etkisindeki M.K., Kızılay'dan bindiği taksinin şoförü H.H.K. ile telefonu olmadığı iddiasıyla tartışmaya başladı.3 EL ATEŞ ETTİDaha sonra yolcu M.K.'nın yanında taşıdığı ruhsatlı tabancayı çıkarmasıyla, taksi şoförü H.H.K. yardım istemek için otomobili güzergahta bulunan başka bir taksi durağına sürdü. Bu sırada M.K. silah ile 3 el ateş etti.KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAOlayda yaralanan olmazken mermilerin taksiye isabet ettiği öğrenildi. Durakta bulunan taksi şoförlerinin silah seslerini duymalarının ardından yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDIOlayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, M.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol ile serbest bırakıldı.