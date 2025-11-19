Alkollü Sürücü Ağlayarak Ehliyetini Kaptırdı!

Polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 0.29 promil alkollü çıkan aday sürücünün ehliyeti daimi iptal edilirken alkollü şekilde direksiyon başına geçen aday sürücü, alkol testinden ağlayarak ayrıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yaptı.Ekipler tarafından yapılan denetimde Ş.K. yönetimindeki otomobil durduruldu.Yapılan alkol kontrolünde aday sürücü Ş.K. 0.29 promil alkollü çıktı. Ş.K.'nin ehliyeti, aday sürücüler için yasal sınır olan 0.20 promilden fazla olması nedeniyle daimi iptal edildi.Alkollü şekilde direksiyon başına geçen Ş.K., gülerek üflediği alkol testinden ehliyetinin iptal edilmesi nedeniyle ağlayarak, ayrıldı.