WhatsApp’ta yeni dönem! Diğer uygulamalara mesaj gönderilecek

Avrupa Birliği'nin yazılım ekosistemlerinde tekelleşmeyi kırmayı amaçlayan dijital pazarlar yasası, teknoloji devlerini birer birer adım atmaya zorluyor. Apple'ın uygulamaları dışa açan kararının ardından, Meta da WhatsApp için benzer bir yolu izlemek zorunda kaldı.Uygulamanın AB içindeki kullanıcıları, yakında farklı sohbet platformlarını kullanan arkadaşlarıyla WhatsApp üzerinden iletişim kurabilecek. Yani, artık biri WhatsApp kullanıyor diye diğeri başka bir uygulamaya geçmek zorunda kalmayacak.Meta'nın paylaştığı bilgilere göre ilk etapta BirdyChat ve Haiket entegrasyon sağlayacak. Şirket, bu altyapı için yaklaşık 3 yıldır çalıştığını söylüyor.Ancak önemli bir şart var: WhatsApp ile entegre olmak isteyen uygulamaların, uçtan uca şifreleme (E2EE) konusunda WhatsApp ile aynı gizlilik standardına sahip olması gerekiyor. Aksi durumda sisteme dahil edilmeyecekler.Yeni özellik aktif olduğunda WhatsApp'ın Ayarlar bölümünde, üçüncü taraf sohbetlerle bağlantının nasıl kurulacağı adım adım açıklanacak. Kullanıcılar, hangi uygulamaları entegre etmek istediklerini buradan seçebilecek.