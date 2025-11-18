Ulaşıma fırtına engeli! Seferler iptal
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte detaylar...
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
TÜM SEFERLER İPTAL OLDU
Gestaş firmasından yapılan açıklama da, "Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.
