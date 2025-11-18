Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Utanmadan şehitlerimizin adını kalkan yapmaya çalıştınız'

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Mansur Yavaş'ın yapımını tamamlayamadığı 'Şükran Anıtı' projesi hakkında sert açıklamalarda bulundu. Osman Gökçek 'Ankara'nın kalbine çaktığınız, güncel değeri 2 milyar 200 milyon TL'ye ulaşan o kuleleri; yaptığınız vurgunları gizlemek için utanmadan şehitlerimizin adını kalkan yapmaya çalıştınız. Mansur Yavaş bu kadar vicdansız nasıl olabiliyorsun?' dedi.Gökçek, konuşmasında, 'Ben bu vurgunu anlattım, birden burası 'Şehitler Anıtı' oldu öyle mi? İsmini 'Şehitler Anıtı'na çevirdiler iki gün sonra. Hiç mi utanman yok? Ankara'nın bu tarihi dokusunu bozup, niye buraya bu iki tane direği 2.2 milyar TL'ye diktin? Neymiş efendim, 'Biz, burayı Şehitler Anıtı olarak yaptık.' diyor. Yıl 2023, bu tweet Mansur Yavaş'a ait.. Neymiş ismi? Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı ve 100. Yıl Şükran Anıtı. Nerede şehitler? Bu kadar ahlaksızlık olmaz. Yaptın vurgun, şehitlerimizi karıştırma. Sen, bir şehit cenazesine gelip, şehit annesinin yüzüne nasıl bakacaksın? Utanmaz adam.' şeklinde konuştu.Konuşmasını sürdüren Gökçek, 'Size büyük bir skandalı anlatacağım. Mansur Bey, buranın 2023 yılında açılacağını söylemişti. Ama protokol 2024'te yapılmış. Önce şirkete veriyor, protokolle. Protokolden de babasının malı gibi dağıtıyor burayı. Buranın işini nasıl veriyor biliyor musunuz? 'Burası bir afet bölgesi.' diyor Bizim, Ankara'da bu bölgede, bir deprem riskimiz mi vardı? Ne riski vardı da bunu afet kanunun içerisine katarak, kendi istediği kişilere verdi. Götürmediniz öyle mi? Vurgun yok öyle mi? Çok dürüstsün Sayın Mansur Yavaş.' ifadelerini kullandı.