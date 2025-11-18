O Oyun Daha Çıkmadan Rekor Kırdı!

Rockstar Games'in iki yıl önce yayınladığı Grand Theft Auto 6'nın ilk fragmanı, küresel bir coşku yaratmıştı. Milyonlarca izlenmeye ulaşan bu tanıtım videosu, kısa sürede YouTube tarihine adını yazdırdı. İlk GTA 6 fragmanı rekor kırarak, platformdaki en çok izlenen tanıtım videosu unvanını elde etti.Grand Theft Auto 6'nın Trailer 1 videosu, 269 milyon görüntüleme sayısını geçti ve artmaya da devam ediyor. Video, reklamsız olarak tüm zamanların en çok izlenen YouTube fragmanı oldu. Bu inanılmaz başarı, Rockstar Games için büyük bir onur kaynağı olarak görülüyor.Burada “reklamsız” teriminin altını çizmek gerekiyor. Çünkü dünya çapında bu sayıyı gölgede bırakan, ancak YouTube reklamları içeren bazı fragmanlar mevcut. Rockstar Games, bu inanılmaz başarıyı reklamsız bir şekilde elde etti; oysa videodan kolayca yüklü bir gelir sağlayabilirdi. Ayrıca fragman, bir milyondan fazla yoruma ulaştı. Oyunun ikinci fragmanı da küçümsenmeyecek bir başarı göstererek 150 milyonun biraz altında izlenme sayısına ulaştı.Bu rekor, oyunun ikinci kez ertelenme duyurusundan sadece bir hafta sonra geldi. Başlangıçta 2025 yılının sonlarında piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Fakat Rockstar Games, çıkış tarihini önce 26 Mayıs 2026'ya, ardından ise 19 Kasım 2026'ya ertelediğini açıkladı. Oyunun yayıncısı Take Two'nun başındaki isim olan Strauss Zelnick, bir daha erteleme olmayacağını ve duyurulan tarihte kesinlikle çıkacağını belirtti. Ayrıca bu ay içerisinde oyunun üçüncü fragmanının yayınlanması bekleniyor.