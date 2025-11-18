Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan ilk rapor: İşte öncelikli bulgu

Türkiye'yi sarsan Böcek ailesinin ölümüne dair Adlı Tıp Ön Raporu açıklandı. Adli Tıp Kurumu İstanbul Kimya İhtisas Dairesi, anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğundan alınan otopsi örneklerini inceledi. Hazırlanan raporda: 'Numunelerde sistematiğimizde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmemiştir.' ifadelerine yer verildi.Ayrıca anne Çiğdem Böcek'in hastanede alınan ilk kan örneği, baba Servet Böcek'in ilk kan örneği ve mide içeriği ile aynı otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin kan örnekleri de incelendi. Bu numunelerde de herhangi bir toksik maddeye rastlanmadığı bildirildi.'KİMYASAL MADDE ZEHİRLENMESİ İHTİMALİ ÖN PLANDA'Raporda, olayın oluş şekli, tıbbi öyküler ve elde edilen son bulguların birlikte değerlendirildiği ifade edildi.Aynı otelde kalan iki kişinin daha benzer şikâyetlerle hastanede tedavi altına alınması da dikkate alınarak, Böcek ailesinin ölüm nedenine ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi: Öncelikli ihtimal: Kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, Daha düşük ihtimal: Tüketilen besinlere bağlı gıda zehirlenmesi.OTOPSİ BULGULARI ORTAYA ÇIKTIAdlı Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Böcek ailesinin anne ve iki çocuğuna ait ilk bulguları da yer aldı. Raporda, ölüm nedeni olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmazken mide duvarında kanama ve kızarıklık tespit edildi.ÇOCUKLARIN OTOPSİ RAPORU: TRAVMATİK BULGU YOKAdli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek hakkında 13 Kasım 2025 tarihinde ölü muayene ve otopsi işlemlerini tamamladığı belirtildi. İncelemede harici muayenelerinde ölüme neden olabilecek travmatik herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Otopsi sırasında mide duvarında yer yer kanama ve midede kızarıklık tespit edildiği yazıldı. Bunun dışında belirgin bir bulguya ulaşılamadı.ANNE ÇİĞDEM BÖCEK'İN OTOPSİSİ TAMAMLANDIHazırlanan raporda anne Çiğdem Böcek için otopsi işlemi 14 Kasım 2025 tarihinde yapıldığı belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda harici incelemede travmatik bulguya rastlanmadığı yazıldı.Raporda otopsi sırasında: Mide duvarında noktasal ülsere alanlar, Mide duvarında yaygın submukozal kanama görüldüğü ve bu bulgular dışında ölüm sebebini açıklayacak ek bir bulgu saptanmadığı açıklandı.KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN TÜM ANALİZLER TAMAMLANACAKAdli Tıp Kurumu, anne ve çocuklardan alınan otopsi örneklerinin;Patolojik,Mikrobiyolojik,Toksikolojikincelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte kesin ölüm sebebinin belirleneceğini açıkladı.NE OLMUŞTU?Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı incelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alınmıştı.Öte yandan Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.