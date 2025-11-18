Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmralı'ya ziyaret' açıklaması: Komisyon kararı doğrultusunda gerçekleşebilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya meclis komisyonunu ziyareti konusu, Türkiye Büyük millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda bu gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir, hep beraber komisyonun bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz." dedi.