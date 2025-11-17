Uçakta korkutan ihbar! Karısının bavulunda bomba olduğunu söyledi

Dallas'tan Chicago'ya giden United Airlines uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçaktaki yolculardan bir adam, karısının bavulunda bomba olduğunu söyledi. Uçak acil olarak Missouri'ye yönlendirildi, acil iniş gerçekleştirildi.New York Post'un haberine göre, 119 yolculu uçak tamamen tahliye edildi. Boeing 737-700 uçağına bomba ve kundaklama ekipleri sevk edildi. Uçak 2 saatten fazla bir süre arandı ve ihbarın asılsız olduğu açıklandı.Kimliği belirtilmeyen ihbarcı ise tutuklandı.Öte yandan son haftalarda uçaklar için çok sayıda bomba ihbarı yapıldı. 4 Kasım'da bir arayan, hava trafik kontrolörleri 500.000 dolar değerinde kripto para vermezse, United Airlines uçağının Virginia'daki Reagan Washington Ulusal Havaalanı'na iniş sırasında patlayacağı tehdidinde bulundu .Acil durum araçlarının piste akın etmesi nedeniyle havalimanında uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.Aynı günün ilerleyen saatlerinde Delta Havayolları'na ait bir uçak, mürettebatın bomba tehdidi bildirmesi üzerine LaGuardia Havaalanı'ndan tahliye edildi.