Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile Görüşmedi!

Siyasetin gündemi yoğun...CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da programlarına ve ziyaretlerine devam ediyor.Hafta sonu İstanbul'da olan Kemal Kılıçdaroğlu önce Edirne F Tipi Cezaevi'ne giderek HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü.Kılıçdaroğlu, ardından Silivri Cezaevi'ne giderek Gezi Parkı olayları nedeniyle 3.5 yıldır hapiste olan Can Atalay ve Şehir Plancıları Odası eski İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti.Kemal Kılıçdaroğlu, halen tutuklu bulunan CHP eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı da ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi.Kılıçdaroğlu'nun, İBB iddianamesini inceledikten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı öğrenildi.