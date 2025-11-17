Hain Terör Örgütü Zap Bölgesinden Çekildiğini Açıkladı!

Türkiye yarım asırlık terör belasından kurtuluyor.1 yılı geride bırakan Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi süreci yeni bir aşamaya taşınmıştı.TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplumun çeşitli kesimlerini dinledi ve yasal düzlemeler için beklenti oluştu.Türkiye'de bu çalışmalar devam ederken PKK terör örgütü, 26 Ekim'de Türkiye'deki tüm militanlarını çektiğini duyurmuştu.Bu kapsamda PKK tarafından bir adım daha geldi.PKK terör örgütü, Irak'ın Türkiye sınırındaki Zap bölgesinden çekildiğini duyurdu.Örgüte yakın basın organlarında konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, 'Söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bu çekilme, sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Adımımızın, Türkiye'nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız.” ifadeleri kullanıldı.