Ara tatil sona erdi! Milyonlarca öğrenci okula döndü
2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili sona erdi. 9 günlük tatilin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci yeniden ders başı yapıyor.
9 günlük birinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.
Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yeniden ders başı yapacak.
8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri sınav heyecanı yaşayacak. LGS 14 Haziran, YKS 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
YARIYIL TATİLİ 19 OCAK'TA
Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.
MEB'in yayınladığı eğitim takvimi şöyle:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026