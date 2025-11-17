Ara tatil sona erdi! Milyonlarca öğrenci okula döndü

9 günlük birinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yeniden ders başı yapacak.8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri sınav heyecanı yaşayacak. LGS 14 Haziran, YKS 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026