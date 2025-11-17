Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. ABD endeks vadeli kontratların yükselişe geçmesiyle ve Nvidia'nın beklenti üstü bilanço açıklayacağına ilişin beklentilerle düşüşler yüzde 1'e yaklaştı.ABD vadelilerinin yükselişe geçmesi risk iştahını artırdı. Küresel hisse senedi piyasalarında yükselişler yaşandığında paralar güvenli limanlardan riskli varlıklara akıyor. Bu da güvenli liman sayılan altın ve tahvil fiyatlarında düşüşe neden oluyor.Gram altın 5,547 TLÇeyrek altın 9,380 TLYarım altın 18,760 TLCumhuriyet altını 38,250 TLONS altın 4,061 dolar