Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. ABD endeks vadeli kontratların yükselişe geçmesiyle ve Nvidia'nın beklenti üstü bilanço açıklayacağına ilişin beklentilerle düşüşler yüzde 1'e yaklaştı.
ABD vadelilerinin yükselişe geçmesi risk iştahını artırdı. Küresel hisse senedi piyasalarında yükselişler yaşandığında paralar güvenli limanlardan riskli varlıklara akıyor. Bu da güvenli liman sayılan altın ve tahvil fiyatlarında düşüşe neden oluyor.
Gram altın 5,547 TL
Çeyrek altın 9,380 TL
Yarım altın 18,760 TL
Cumhuriyet altını 38,250 TL
ONS altın 4,061 dolar
