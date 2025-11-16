Türkiye'den Kritik Arabuluculuk!
Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası süreci, Türkiye’nin devreye girmesiyle yeniden hareketlendi. Kiev yönetimi, Ankara’nın aracılığıyla yapılan görüşmelerin sonuç verdiğini, tarafların İstanbul anlaşmalarını yeniden yürürlüğe koyma konusunda uzlaştığını açıkladı. Yaklaşık 1.200 Ukraynalının serbest bırakılmasının masada olduğunu belirten Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, teknik görüşmelerin kısa sürede başlayacağını bildirdi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası yeniden başlıyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov yaptığı açıklamada, 'Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talimatıyla bu günlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ortakların aracılığıyla takas sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılmasıyla ilgili görüşmeler yaptım. Bu görüşmeler sonucunda taraflar İstanbul anlaşmalarını yeniden yürürlüğe koyma konusunda anlaştı. Konuyla ilgili olarak bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması söz konusu. Yakın zamanda teknik görüşmeler yapılacak. Bu görüşmeler, süreçle ilgili tüm teknik ve idari detayları netleştirecek. Esaretten dönecek Ukraynalıların yeni yıl ve Noel'i evlerinde, aile sofrasında ve sevdiklerinin yanında kutlamaları için aralıksız çalışıyoruz' dedi.
ZELENSKİY'DEN ESİR TAKASI MESAJI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Takasların yeniden başlamasını bekliyoruz. Çok sayıda toplantı, müzakere ve görüşme bunun için yapılmaktadır' ifadelerini kullandı.