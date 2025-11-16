O Şirketin Tableti Sızdırıldı!

Lenovo'nun Legion markalı oyun tabletlerinin yeni nesli hakkındaki ilk bilgiler sızdırıldı. Görünüşe göre marka, Qualcomm'un en yeni ve en güçlü Snapdragon yonga setlerini barındıracak iki yeni kompakt oyun tableti üzerinde çalışıyor.Güvenilir sızıntı kaynağı Smart Pikachu'nun Weibo'da paylaştığı bilgilere göre Lenovo, iki yeni kompakt oyun tableti hazırlıyor. Bu tabletler, en üst düzey performansı sunacak olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Snapdragon 8 Gen 5 yonga setlerini kullanacak. Bu yeni cihazlar, markanın popüler Legion serisinin bir parçası olacak ve selefi Legion Y700'de olduğu gibi 16:10 en boy oranını koruyacak.Lenovo'nun bir önceki nesil olan Legion Y700 (Gen 4) modelini Çin'de Snapdragon 8 Elite çipiyle, global pazara çıkan Legion Tab (2025) modelini ise daha eski Snapdragon 8 Gen 3 ile piyasaya sürdüğü biliniyor. Bu durum, Lenovo'nun bir sonraki nesil tabletlerde de benzer bir strateji izleyebileceğini düşündürüyor:Legion Tab (2026): Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisini kullanabilir.Legion Y700 (Gen 5) (veya 2026 modeli): En güçlü işlemci olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile donatılabilir.Başka bir güvenilir sızıntı kaynağı tarafından da desteklenen bu rapor, özellikle Legion Y700 (2026) modelinin özelliklerini detaylandırıyor. Beklentiler şu şekilde:İşlemci: Qualcomm'un amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5.Ekran: Nispeten kompakt 8.8 inç LCD panel, 16:10 en boy oranı, 3K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı.Batarya: Büyük olasılıkla 9.000 mAh kapasiteli batarya paketi (bir önceki modelde 7.600 mAh bulunuyordu).Soğutma: Termalleri kontrol altında tutmak için devasa bir VC (Buhar Odası) ısı dağıtım sistemi.Bu özellikler, özellikle kompakt formda üst düzey mobil oyun deneyimi arayan kullanıcılar için Legion serisinin çıtayı ne kadar yukarı taşıyacağını gösteriyor. Yeni tabletlerin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.