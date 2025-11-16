İBB'de 80 Milyarlık Hafriyat Talanı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianame, Cebeci'deki ormanlık alanın gözle görülecek şekilde tahrip edildiği, maden sahalarının zarar gördüğü ve kamu zararı oluşmadığı izlenimiyle kaçak hafriyat alanlarına göz yumulduğu öne sürüldü. Uydu görüntüleriyle desteklenen tespitler, iddiaların boyutunu gözler önüne serdi.Analizlerde, özellikle Güney Cebeci Maden Sahası'nda hiçbir izin olmamasına rağmen yoğun bir hafriyat dökümü yapıldığı ve bölgenin doğal yapısının bozulduğu belirtildi. Örgüt üyelerinin, bölgeyi yaya yolu gibi göstermeye çalışarak faaliyetlerini gizlemeye çalıştığı, ancak ormanlık alanlarda çıplak gözle dahi görülebilecek düzeyde tahribatın meydana geldiği ifade edildi.Aynı şekilde, maden sahalarının da işlevsiz hale getirildiği ve bölgede yol inşasına dair herhangi bir iz bulunmadığı bilgisine yer verildi.İddianameye göre, söz konusu faaliyetler yalnızca fiziki değil, aynı zamanda idari bir manipülasyon sürecini de içeriyor. 2019'dan itibaren Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla hareket ettikleri öne sürülen bazı isimlerin, resmi yetkileri olmayan kişileri İBB adına hareket ediyormuş gibi göstererek maden alanlarını baskı ve tehditle satın almaya çalıştığı kaydediliyor. 2021 sonrası ise İSTAÇ bünyesinde olması gereken resmi hafriyat alanlarının devre dışı bırakıldığı, bunun yerine Kuzey ve Güney Cebeci maden sahalarının kaçak hafriyat alanı olarak kullanıldığı iddia ediliyor.,Hafriyat gelirlerinin ise şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'na ait şirketlere aktarıldığı öne sürülüyor. Bu süreçte, İSTAÇ ve İSFALT üzerinden yapılan danışmanlık ve proje sözleşmeleriyle 'kamu zararı oluşmuyor' algısı yaratılmaya çalışıldığı; aslında ise faaliyetlerin tamamının yasal izinlerin dışında gerçekleştiği belirtiliyor. İddianamede İmamoğlu yönetiminde Murat Gülibrahimoğlu koordinesinde 'kaçak hafriyat' sistemi ile 185 milyon 877 bin 621 ton izinsiz hafriyat dökümü gerçekleştirdikleri, 80 milyar TL'lik kamu zararı oluştuğu yer aldı.BDDK ve MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde, Murat Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4 milyar 458 milyon 11 bin 747 TL tutarında kaynağı belirsiz para girişi tespit edildi. Paraların büyük kısmının 'Boğaziçi İmar' dosyası ve kaçak hafriyat faaliyetlerinden elde edildiği, ıslak imzasız nakit çekimlerle sistem dışına çıkarıldığı belirlendi.İddianamede ayrıca bölgede yapılan incelemeler neticesinde alana inşaat hafriyat toprağı değil, beton atığı, dip tarama çamuru, geri dönüşüm malzemesi, karışık inşaat atığı, endüstriyel atık, bertaraf ve geri kazanım tesislerinde işlem görmesi gereken malzemelerin de maden sahasına döküldüğü anlaşıldı. Bu durum maden sahasında olumsuz durumlara, tansiyon çatlaklarına, insan sağlığı, can ve mal emniyeti açısından riskli durumlara yol açabileceği gibi yeraltı kaynakları ile maden rezervleri bakımından olumsuz sonuç doğurabileceği belirtildi. Ayrıca, döküm yapılan alanının tamamının Alibeyköy Havza Koruma Kuşağı içerisinde yer aldığı tespit edildiğinden dolayı, bu durumun insan ve çevre sağlığı açısından riskler barındırdığına değinildi.İddianamede, şüphelilerin kendilerini savunmak için 'izinli sahalarda çalıştıkları' yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanıyor. Söz konusu maden sahalarında herhangi bir hafriyat döküm izninin bulunmadığına dikkat çekilirken, dolgu amacıyla izin verilen alanlar dışında, niteliksiz toprak ve inşaat atıklarının döküldüğü ifade ediliyor.