Tel Aviv’de ‘Çelik Kubbe’ endişesi! “Türkiye’nin en büyük savunma projesi”

İsrail merkezli Nziv'e göre Türkiye, ülkenin hava sahasını dronlar, hassas güdümlü mühimmat ve kısa menzilli balistik tehditlere karşı korumayı hedefleyen 'Çelik Kubbe' sistemini güçlendirmek için büyük bir adım attı. Ankara, ASELSAN ile 1,3 milyar dolarlık ek sistem üretimi için anlaşma imzaladı. Bu yatırım, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük savunma projeleri arasında yer alıyor.Nziv'in aktardığına göre Türkiye, 2030 yılına kadar ülke çapında çok katmanlı bir hava savunma ağı kurmayı planlıyor. Radarlar, gelişmiş sensörler, yapay zekâ destekli komuta-kontrol birimleri ve çoklu önleme unsurlarından oluşan Çelik Kubbe, tamamen yerli imkânlarla geliştirildi.Geliştirilmiş önleyici sistemlerin ve muharebe yönetim birimlerinin teslimatının 2026 yılında başlaması bekleniyor. Sistemlerin tam konuşlandırılması ise on yılın sonunda tamamlanacak.İsrail gazetesine göre Türkiye'nin bu hamlesi, İsrail'in Demir Kubbe, David's Sling (Sihirli Asa) ve Arrow sistemlerinden oluşan çok katmanlı hava savunma sistemine, Türkiye entegre ve çok katmanlı bir alternatif sunuyor.Ankara'nın projesinin başarıya ulaşması hâlinde, Türkiye küresel savunma pazarında güçlü bir rakip hâline gelebilir. Türkiye ayrıca drone ve füze saldırılarına karşı daha yüksek bir bağışıklık kazanacak.Haberde, İsrail'in satışlarının sınırlı olduğu Afrika, Orta Asya ve Arap ülkelerinin Türkiye için potansiyel ihracat pazarları arasında bulunduğu ifade edildi.