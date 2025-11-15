Balıkesir'de deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor. Günlerdir peş peşe sarsıntılarla sallanan Balıkesir'de AFAD verilerine göre saat 11.46'da 4,4 şiddetinde bir deprem daha hissedildi. İşte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının paylaştığı anlık veriler.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
