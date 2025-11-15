Balıkesir'de deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor. Günlerdir peş peşe sarsıntılarla sallanan Balıkesir'de AFAD verilerine göre saat 11.46'da 4,4 şiddetinde bir deprem daha hissedildi. İşte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının paylaştığı anlık veriler.