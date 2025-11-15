Bakan duyurdu! Hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların değişen ihtiyaçları doğrultusunda hizmetleri çeşitlendirdiklerini ve bu kapsamda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini belirtti. Bakan Göktaş, çocukların kendine güvenen, eğitimli ve milli değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti.Bakanlık olarak aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, 'Çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla kasım ayına yönelik toplam 1 milyar 469 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık' açıklamasında bulundu.