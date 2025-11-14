O Drone Küresel Pazarda!

DJI, uzun zamandır beklenen yeni kompakt drone modeli olan Neo 2'nin küresel lansmanını gerçekleştirdi. 13 Kasım tarihinde piyasaya sürülen DJI Neo 2 Drone, selefine göre kamera, güvenlik ve akıllı uçuş modlarında önemli geliştirmeler içeriyor. Özellikle avuç içine sığan bu cihaz, içerik üreticileri ve drone ile yeni tanışanlar için harika bir seçenek sunuyor.Neo 2, daha keskin ve düşük gürültülü görüntüler yakalamak için geliştirildi. Cihazda f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP'lik 1/2 inç CMOS sensör bulunuyor. Ayrıca yeni ve iki eksenli gimbal sistemi ile videolarda gelişmiş stabilizasyon sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar 4K çözünürlükte 60 fps'e kadar video kaydı yapabiliyor. Bununla birlikte, ağır çekim sevenler için 4K/100 fps ve dikey çekimler için 2.7K dikey video seçenekleri mevcut.Yeni Neo 2, drone uçurmayı her zamankinden daha güvenli hale getiriyor. Engellerden kaçınma konusunda çok yönlü algılama sistemi kullanıyor. Bu sistem tekli görüş, öne bakan LiDAR ve aşağı yönlü kızılötesi sensörleri içeriyor. Ayrıca yerleşik pervane koruyucusu sayesinde drone düşük irtifa veya iç mekan kullanımında dahi güvendedir. Drone'un avuç içi kalkış ve iniş özelliği uçuşu kolaylaştırıyor. Cihazın 19 dakikaya kadar uçuş süresi ve Seviye 5 rüzgar direnci performansı artırıyor.Neo 2'nin akıllı çekim modları kullanıcılara yaratıcı esneklik sağlıyor. Dolly Zoom, QuickShots ve MasterShots gibi özelliklerin yanında yepyeni SelfieShot modu sunuldu. SelfieShot özelliği tripod kullanmadan belden yukarı, tam vücut veya uzun çekimler için kadrajı otomatik olarak ayarlıyor. Cihaz 49 GB dahili depolama alanı barındırıyor. Ayrıca bu içerikler Wi-Fi üzerinden saniyede 80 megabayta kadar hızla telefona aktarılabilir. Fiyatlandırma bölgeye göre farklılık gösteriyor. Tek drone olarak İngiltere'de 209 Sterlin, Avrupa'da 239 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.