Türkiye korkusu bütün İsrail’i sardı! Eski Siyonist subaydan Netanyahu’ya küstah çağrı

İsrail basınından Eilat radyosu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) eski subaylarından ve Yedek Askerler Hareketi Başkanı Gilad Ach ile bir röportaj gerçekleştirdi.Eliat radyosu, 'Türkiye Gazze Şeridi'nde: İsrail bir düşmanı başka bir düşmanla mı değiştiriyor?' başlıklı haberinde hem kendi analizlerine hem de Gilad Ach'ın görüşlerine yer verdi.Röportajda Gilad Ach, Türkiye'nin Gazze'deki varlığının İsrail için güvenlik riskleri barındırdığını iddia etti ve Netanyahu hükümetine skandal bir çağrıda bulundu. Eilat radyosu da Tel Aviv'deki Türk askeri korkusu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Habere göre, Türkiye'nin Gazze'nin geleceğine ilişkin müzakerelere dahil olması, özellikle İsrail'in siyasi ve güvenlik çevrelerinde, ordu komutanlarından yedek askerlere kadar alarm zillerini çaldırıyor.Eliat, 'Yaklaşık iki yıldır süren saldırıların ardından Türkiye, Filistin sahnesinde kritik bir aktör hâline geldi. Ülke, Müslüman Kardeşler hareketiyle yakın ilişkileriyle ve Hamas'a verdiği açık destekle biliniyor. Washington, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bölgede düzeni yeniden sağlayabilecek bir aktör olarak görürken, İsrailli yetkililer endişeli.'Türk askerinin Gazze'de olası görevlendirilmesinden duyulan rahatsızlık İsrail ordusuna kadar ulaştı. Gilad Ach, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya küstah bir çağrıda bulunarak, 'Biz, yedek askerler ve IDF askerleri, iki yıl boyunca sadece bir düşmanı başka bir düşmanla değiştirmek için savaşmadık. Erdoğan iki bin askerini Gazze Şeridi'ne gönderiyor. İsrail hükümetinin artık bize gerçeği söyleme zamanı geldi. Gazze'de Müslüman Kardeşler hükümeti kurulması için dökülen kana izin vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.Gilad Ach ayrıca, Gazze'ye giren insani yardımların durdurulması çağrısında da bulundu. Ach, Rafah ve Kerem Şalom çevresindeki giriş/çıkış noktalarıyla birlikte Gazze sınır hattını kapsayan bölgenin askeri kapalı alan ilan edilmesi gerektiğini ileri sürdü.Eliat radyosu haberinde son olarak, 'Endişe şu ki, sahada konuşlanacak bir Türk askeri gücü yalnızca İsrail ordusunun hareket serbestisini kısıtlamakla kalmayacak, aynı zamanda yeni bir siyasi gerçeklik de oluşturacak. İsrail, askerlerinin fedakârlıklarının ve askeri çabalarının Gazze Şeridi'nde bir başka düşman gücünü güçlendirmek için kullanıldığı bir durumda kendini bulabilir.' ifadelerini kullandı.