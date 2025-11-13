  • USD: 42,17 - 42,25
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 'Koca Yusuf' lakabıyla bilinen A-400M uçağı ile Türkiye'ye getirildi. Şehitlerin naaşlarının Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.

Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de! Gürcistan'tan havalanan uçak Ankara'ya iniş yaptı
Ekleme: 13.11.2025 - 20:51 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:36 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşını taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı.

Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 asker şehit olmuştu.

Arama-kurtarma çalışmalarının ardından şehitlerin naaşları Türkiye'ye getirilmek üzere bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M uçağı ile Gürcistan'dan havalandı.

20 şehidin naaşlarını taşıyan uçak Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

Şehitlerin naaşlarının Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.

