Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de! Gürcistan'tan havalanan uçak Ankara'ya iniş yaptı

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 'Koca Yusuf' lakabıyla bilinen A-400M uçağı ile Türkiye'ye getirildi. Şehitlerin naaşlarının Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşını taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı.Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 asker şehit olmuştu.Arama-kurtarma çalışmalarının ardından şehitlerin naaşları Türkiye'ye getirilmek üzere bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M uçağı ile Gürcistan'dan havalandı.20 şehidin naaşlarını taşıyan uçak Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.Şehitlerin naaşlarının Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.