İstanbul'da deprem oldu! AFAD'tan açıklama geldi

Sındırgı'da yaşanan deprem fırtınasının ardından bugün de Marmara sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul'da deprem olduğunu duyurdu.Saat 11.57'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı.Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremin derinliği ise 14.2 kilometre olarak kaydedildi.