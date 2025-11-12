Sivas'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Suşehri-Zara kara yolunda seyir halinde olan Yunus Kayışoğlu (56) yönetimindeki 16 AKE 885 plakalı otomobil, Kekeç köyü yakınlarında karşı yönden gelen Muammer T. (39) idaresindeki 61 DJ 029 plakalı otomobil ile çarpıştı.Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.1 ÖLÜ, 2 YARALIKazada, Yunus Kayışoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Muammer T. ile aynı araçta bulunan Ali T. (41) yaralandı.Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.