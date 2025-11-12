İstanbul'da sağanak trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 70'e dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve AKOM'un günlerce öncesinde uyardığı sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.Her yağışlı havada olduğu gibi İstanbul'da bugün de trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte özellikle ana arterler ve köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.00 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 63 olarak ölçüldü. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e kadar çıktı.