İstanbul'da sağanak trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 70'e dayandı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. Megakentte sabah saatlerinden itiraben özellikle ana arterler ve köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekleme: 12.11.2025 - 09:12 Güncelleme: 12.11.2025 - 09:16 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da sağanak trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 70'e dayandıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve AKOM'un günlerce öncesinde uyardığı sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Her yağışlı havada olduğu gibi İstanbul'da bugün de trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte özellikle ana arterler ve köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E DAYANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.00 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 63 olarak ölçüldü. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e kadar çıktı.