Akdeniz'de deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 15.46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.AFAD, saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği 13.89 kilometre olarak ölçüldü.