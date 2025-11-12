Akdeniz'de deprem! AFAD duyurdu

  • USD: 42,16 - 42,24
AFAD: Saat 12.31'de Akdeniz açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 12.11.2025 - 12:56 Güncelleme: 12.11.2025 - 13:09 / Editör: Fehmi Öztürk
Akdeniz'de deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 15.46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DAHA
AFAD, saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği 13.89 kilometre olarak ölçüldü.

