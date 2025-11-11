Yeni Özellik Sınıfta Kaldı!

YouTube'un yeni yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemi, yetişkin kullanıcıları reşit olmayan kişiler olarak algılayarak platform üzerindeki erişimlerini kısıtladı. Sistemin düzgün çalışmadığı anlaşılıyor; platform, yetişkin hesaplarına ait kısıtlı videolara erişimi engelliyor ve Dijital Sağlık araçları gibi özelliklerini varsayılan olarak açık hale getiriyor.Bu aksaklık, Google'ın farklı yaş doğrulama yöntemlerini uygulamaya koymasına rağmen yaşandı. Hata nedeniyle reşit olmayan olarak işaretlenen bu hesaplar için tek bir yol kalıyor: kimlik kartı, özçekim (selfie) veya kredi kartı bilgilerini kullanarak yaşlarını manuel olarak yeniden doğrulamak.Reddit başta olmak üzere birçok sosyal platformda kullanıcılar bu durumdan şikayet etti. Reşit olduklarını belirten bu kişiler, sistemin kendilerini yanlış işaretlediğini dile getirdi. Örneğin, bir Reddit kullanıcısı 18 yaşından büyük olduğunu, bir diğeri ise 21 yaşında olduğunu iddia etmesine rağmen YouTube bu kişileri hâlâ reşit olmayan kullanıcı olarak görüyor.Platform, gerçek çocuk hesaplarında olduğu gibi hatalı işaretlenen yetişkinlere de “Bazı ayarlarınızı değiştirdik. Yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık” şeklinde bir uyarı mesajı gösterdi. Ardından, kullanıcıya ya kısıtlamalarla platformu kullanmaya devam etme ya da yaşını doğrulama seçeneklerini sundu.YouTube, bu sistemi aslında reşit olmayan kullanıcıların uygunsuz içeriklere erişimini önlemek ve bu kullanıcılara kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek amacıyla uygulamaya aldı.Ancak, reşit olmayan hesapları tespit etmek için kullanılan yapay zeka sistemi, kullanıcıları hatalı bir şekilde işaretledi. Sistem sizi de yanlışlıkla reşit olmayan biri olarak işaretlediği anda, kimlik ya da selfie fotoğrafı ile yaşınızı manuel olarak yeniden doğrulamanız tek çözüm olarak karşınıza çıkıyor.