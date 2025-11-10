Şanlıurfa’da feci kaza: 1 Ölü, 2 yaralı!

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır yolu üzeri Necmettin Cevheri Bulvarı Çevik Kuvvet Kavşağı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti.Karşı şeride savrulan otomobil, burada seyir halinde olan iki araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda trafik bir süre aksadı. Kaza nedeni ile Polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.