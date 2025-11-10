  • USD: 42,11 - 42,19
  • EURO: 48,70 - 48,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu! Bal kabağından uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de yolcu otobüsünün bagajındaki bal kabağının içinde 706 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Ekleme: 10.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 10.11.2025 - 17:59 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu! Bal kabağından uyuşturucu çıktıİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde otoyolda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik dedektör köpeği yardımıyla aracın bagajında arama yapan ekipler, yolculardan H.P.'nin (19) bıraktığı bal kabağının içinde 706 gram skunk buldu. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildi ve tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu! Bal kabağından uyuşturucu çıktı