Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu! Bal kabağından uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde otoyolda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik dedektör köpeği yardımıyla aracın bagajında arama yapan ekipler, yolculardan H.P.'nin (19) bıraktığı bal kabağının içinde 706 gram skunk buldu. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildi ve tutuklandı.