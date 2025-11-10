Memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo! Merkez Bankası'nın yeni hesabı tahminleri değiştirdi

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31-33 aralığında revize etmesiyle birlikte, SSK, BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam oranlarına ilişkin hesapları da değiştirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, yılın ikinci yarısına ilişkin ilk 4 aylık enflasyon zam oranı yüzde 10.25 olarak kesinleşti. Geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının netleşmesi kaldı.16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı ilk dört aylık 10.25 enflasyona göre, 18 bin 611 TL olarak kesinleşti. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olarak gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı yüzde 12.28 artışla 18 bin 953 TL'ye çıkacak. Enflasyon yüzde 32 olursa yüzde 13.15 artışla 19 bin 100 TL'ye, yüzde 33 enflasyon sonucuna göre de en düşük maaş yüzde 13.99 artışla 19.242 TL'ye yükselecek.Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18.7, yüzde 32 çıkması halinde yüzde 19.6 ve yüzde 33 çıkarsa da yüzde 20.5 oranında zam yapılacak. Buna göre 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 18.7 enflasyona göre 26 bin 911 TL'ye yükselecek. 1.000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye çıkacak. Yüzde 19.6 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde ise en düşük maaş 27 bin 111 TL'ye seyyanen zamla 28 bin 111 TL'ye yükselmiş olacak. Yüzde 20.5'lik enflasyon zammı olursa hesaplama seyyanen zamla birlikte 28 bin 319 TL olarak ortaya çıkacak.Temmuz 2025'te gerçekleşen zamla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye çıkmıştı, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 52 bin 617 TL. Merkez Bankası'nın yüzde 33'lük enflasyon tahminine göre ise en düşük memur maaşı 1.000 TL'lik seyyanen zamla 61 bin 856 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu memurun maaşı da seyyanen zamla birlikte 64 bin 403 TL'ye yükselecek.Bu zam oranları dikkate alındığında 22 bin 104 TL olan asgari ücret, yüzde 33 zam yapılması halinde 29 bin 398 TL'ye çıkacak. Hükümetin inisiyatif alıp yüzde 35 zam yapması halinde de asgari ücret 29 bin 840 TL'ye yükselecek.