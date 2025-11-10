BeIN Sports’un binasında panik dolu anlar! Silahlı şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor

Sarıyer Ayazağa'da bulunan beIN Sports'un televizyon binasına gelen silahlı bir kişi, paniğe neden oldu.Saat 12.00 sıralarında beIN Sports'un Sarıyer Ayazağa'daki televizyon binasına K.S. isimli şüpheli girdi.Şüpheli şahsın silahlı olduğu fark edilince, çalışanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat ile Yunus polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine hızla gelen müzakereci polisler, şahsı ikna etmeye çalıştı.İçerdekiler tahliye edilirken, Özel Harekat polisleri de binaya girdi.K.S. ise kısa sürede gözaltına alınıp, binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.SİLAH OYUNCAK ÇIKTIŞüphelinin üzerindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.K.S.'nin televizyonda çalışan bir kadın güvenlik görevlisinin eşi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı."SALDIRI EKİPLERİN HIZLI MÜDAHAKESİYLE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"Akabinde beIN Sports Türkiye, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden duruma ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı.Açıklamada, saldırının kontrol altına alındığı belirtilirken şu sözlere yer verildi:Bugün Ayazağa yerleşkemizde silahlı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı, Türk Emniyet Teşkilatı ve güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır.Tüm çalışanlarımızın güveliği tamamen sağlanmış olup, olayda kimse yaralanmamıştır. Durum, Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde başarıyla yönetilmiş ve saldırgan, güvenlik güçleri tarafından binadan çıkarılmıştır.