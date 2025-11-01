Elektronik sigara kullananlara kötü haber! Mikrop saçıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, elektronik sigaraların “temiz” olmadığını ortaya çıkardı. Virginia'daki okullardan toplanan 1.300 vape cihazının bazılarında E. coli bakterisi, maya ve dışkı kaynaklı mikrobiyolojik maddeler tespit edildi.Virginia Commonwealth Üniversitesi (VCU) Adli Toksikoloji Laboratuvarı'nda yürütülen araştırmada, K-12 okullarında öğrencilerden toplanan yaklaşık 1.300 elektronik sigara incelendi.Testler sonucunda, cihazların büyük kısmında nikotin tespit edildi. Bazılarında ise bitki bazlı ve sentetik bileşiklerin karışımı olan kannabinoidler bulundu. Ancak asıl çarpıcı bulgu, bazı cihazlarda E. coli bakterisi, koliform ve maya türü mikroorganizmaların belirlenmesi oldu.Araştırma ekibinin başındaki VCU profesörü Michelle Peace, bulguların halk sağlığı açısından alarm verici olduğunu söyledi:“Bu cihazlarda bakteri ve mantar türleri tespit ettik. Bazı örneklerdeki seviyeler, güvenli kabul edilen sınırların çok üzerindeydi. Bu, solunum yolu enfeksiyonlarından bağışıklık sistemi bozukluklarına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabilir.”Peace, özellikle gençlerin düzenlenmemiş ürünlere kolay erişiminin büyük risk oluşturduğunu belirterek, “Bu cihazların içeriği ne üretici tarafından denetleniyor ne de tüketici tarafından biliniyor.” dedi.VCU araştırması, elektronik sigaralardaki yanlış etiketleme sorununu da gözler önüne serdi.Çoğu ürünün %5 nikotin içerdiği belirtilmesine rağmen, testlerde bu oranın %1 ila %4 arasında değiştiği görüldü. Cihazların %83'ünde nikotin, %14'ünde ise kannabinoid bulundu.Bazı ürünlerde etanol (alkol) tespit edildi ve hiçbirinin %0,1'inden azı ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylıydı.Peace, “Elektronik sigaralar artık sadece bağımlılık riski değil, mikrobiyolojik bir tehdit haline geldi.” diyerek uyardı.“E. coli ve koliform bakterileri, insan dışkısında bulunur. Bu mikropların solunması, solunum yollarını ve akciğerleri doğrudan etkileyebilir. Kullanıcılar yalnızca nikotin değil, mikroplar da soluyor.” ifadelerini kullandı.VCU verilerine göre ABD'de ortaokul öğrencilerinin %15,3'ü nikotin, %11,5'i ise kannabinoid içeren elektronik sigaralar kullanıyor.Peace, “Gerçek veriler olmadan bu alışkanlığı kontrol etmek mümkün değil. Elde ettiğimiz sonuçlar, okullarda acil önlemler alınması gerektiğini açıkça gösteriyor.” dedi.