Başkentte Cumhuriyete Yakışan Mücadele! Safkanlardan Muhteşem Sezon Finali

Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Cumhuriyet Koşusu'nda heyecan doruğa çıktı. 87'nci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Grande Flusso isimli safkanla Ayhan Kurşun kazandı. 45'inci Cumhuriyet Koşusu'nda finişi ilk gören ise Mehmet Salih Çelik idaresindeki Gökırmak oldu.ANKARALILARDAN BÜYÜK İLGİTürk atçılığına damgasını vuran iki önemli yarış, başkentte düzenlendi. Her yaştan yarış severi hipodromda buluşturan koşulara, Ankaralılar büyük ilgi gösterdi.EN PRESTİJLİ YARIŞLARDANGazi Koşusu'ndan sonra İngiliz atları için en prestijli yarış olarak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlar 2400 metrelik çim piste çıktı. 17 atın büyük mücadele verdiği yarışı, 2.29.28'lik dereceyle tamamlayan Grande Flusso jokeyi Ayhan Kurşun ile kazandı.SEZONU ZAFERLE KAPATTI3 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1600 metre çim pistte ter döktüğü Cumhuriyet Koşusu'nda ise ipi göğüsleyen Gökırmak oldu. Jokeyi Mehmet Salih Çelik ile zirveye çıkan safkan, 1.46.84'lük derecesiyle sezonu zaferle kapattı.TAY TV HEYECANA ORTAK OLDUTay TV, sabah saatlerinden itibaren canlı yayınlarla yarış severleri ekran başına topladı. Yarış heyecanı, 26 yıldır olduğu gibi yine fenomen program “Son Düzlük”te yaşandı. Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz'ın moderatörlüğünü yaptığı ve Eray Balcı ile Tolgahan İmal'in yorumlarıyla renklenen Son Düzlük, izleyicilerden tam not aldı.ÖZEL YAYINÖzel yayın bölümünde ise yarış ekranlarının deneyimli sunucusu İlke Duyan, yarış öncesi ve sonrası önemli isimleri konuk etti. Program boyunca yarış dünyasının tanınmış kalemlerinin yorum, tahmin ve değerlendirmelerini aldı.