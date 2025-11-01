Bakan Bolat rakamı açıkladı! İhracat tarihi rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret istatistikleri ve üçüncü çeyrek turizm gelirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Bolat, Eylül ayında tarihin en yüksek eylül ayı ihracatının gerçekleştiğini vurgulayarak, 'Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Eylül ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız, yüzde 2,8 artarak, 22,6 milyar dolar olmuştur. Ocak-Eylül döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1, artışla 200,6 milyar dolar olmuştur. Eylül ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 8,3 milyar dolar artarak, 269,7 milyar dolara ulaşmıştır' ifadelerine yer verdi.Bolat, Eylül ayındaki ithalat verilerine de değinerek, 'Eylül ayında ithalat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak, 29,5 milyar dolar olmuştur. 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde ithalatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla, 267,6 milyar dolar olmuştur. 2025 Eylül ayında yıllıklandırılmış ithalatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre 18,9 milyar dolar artarak, 359,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir' açıklamasında bulundu.Dış ticaret açığının, 2025 Eylül ayında yüzde 33,8 oranında artarak, 6,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Bolat, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artışla, 67,1 milyar dolar olduğunu belirtti. Bakan Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise geçen yılın aynı ayına göre 10,7 milyar dolar arttığını ve 89,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.Turizm gelirinin Temmuz, Ağustos ve Eylül Aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak, 24,3 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, 'AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet şartlarına rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımızda artış devam etmektedir. Yıl başında belirlediğimiz 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimizi, Eylül ayı itibarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz' ifadelerine yer verdi.Bolat, gerçekleştirilen rekorların küresel ekonomide ağırlaşan rekabet şartları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyada devam eden karışıklıklara rağmen başarıldığının altını çizdi.