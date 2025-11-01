Altın yükseliş trendini durdurdu! İşte detaylar...

Altın fiyatlarının art arda haftalık kayıp yaşamaya gittiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Yatırımcılar altının düşüş gösterip göstermeyeceğini yakından takip ediyor. Altın, Fed’in ihtiyatlı tonu ve Trump-Xi görüşmelerinden etkilendi. Powell’ın yorumları, ABD Hazine getirilerini ve doları yükselterek, faiz getirisi olmayan metalin cazibesini azalttı.Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Kasım 2025 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.FED, geçtiğimiz çarşamba günü politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4,00 aralığına indirdi. FED, iskonto oranını da 0,25 puan düşürdü. Böylelikle iskonto oranı yüzde 4,00'e inmiş oldu. Fed böylece bu sene ikinci faiz indirimini yapmış oldu. Bu gelişmelerin ardından altın yükseliş trendini durdurdu.Ons altın 31.10.2025 tarihinde 3.999,04 ile 4.004,4 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Gram altın ise %1.37 yükseliş sergiledi ve 5595.41 alış fiyatı, 5701.07 TL satış fiyatı şeklinde güncelleniyordu.1 Kasım itibarıyla altının güncel fiyatları merak edildi. İşte 1 Kasım Cumartesi altının güncel fiyatı:Gram altın 1 Kasım gününde -0,33 düşüşle 5.411,59 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı düşüş oranıyla 8.658,54 TL’den işleme başladı.Altının ons fiyatı ise 4.000,87 dolardan işlem görüyor.Cumhuriyet altını 34.634,17 TLTam altın 36.493,00 TL