AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç'tan sert tepki! “Bu Yere Taziye Evi Olmaz!”

Karagöl Mahallesi'nde halkla bir araya gelen AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AK Parti teşkilatı ve mahalle muhtarının da katıldığı toplantıda, taziye evi ve tapu süreci konularında önemli mesajlar verdi.Milletvekili Koç, Karagöl Mahallesi Mezarlığı'nın tarihsel ve manevi önemine dikkat çekerek, taziye evinin bu alana yapılmasının doğru olmayacağını ifade etti.'Karagöl Mahalle Mezarlığı, yüzyılı aşkın süredir mahalle halkı tarafından kullanılmaktadır. Hatta Rus işgali döneminde bile burası korunmuş, Ruslar dahi cenazelerini bu mezarlığa defnetmiştir. Böylesine manevi değeri yüksek bir alana taziye evi yapılmasını doğru bulmuyoruz,' dedi.Koç, taziye evine karşı olmadıklarını, ancak yer seçiminin uygun olmadığını belirterek şu çağrıda bulundu:'Taziye evi elbette gereklidir. Ancak mezarlığın içine yapılması hem dini hem de manevi değerler açısından uygun değildir. Belediye meclisinin bu kararı yeniden değerlendirmesini ve uygun bir alan belirlemesini istiyoruz. Karagöl ve Kaptanpaşa mahallelerimize birlikte yeni, uygun yerlerde taziye evleri kazandıralım.'Milletvekili Kaan Koç, Karagöl Mahallesi sakinlerine uzun süredir beklenen tapu dağıtımıyla ilgili müjdeyi de paylaştı:'2024 yerel seçimleri öncesinde söz verdiğimiz gibi, Karagöl Mahallesi'ndeki tapu dağıtımı sürecine Kasım ayı itibarıyla başlıyoruz. Milli Emlak Müdürlüğü ve belediye arasındaki çalışmalar tamamlandı. Vatandaşlarımız kısa süre içinde tapularını alarak arsalarına kavuşacaklar.'Koç, açıklamasında istişare ve iş birliği vurgusu yaparak belediye yönetimine çağrıda bulundu:'Belediye kararlarında 'ben yaptım oldu' anlayışı yerine, istişare ve ortak akıl ön planda olmalıdır. Milli Emlak, encümen ve ilgili kurumlarla uyum içinde hareket edilmelidir. Taziye evi yapılması doğrudur, ancak yeri hep birlikte belirleyelim; mezarlığın maneviyatını koruyalım.'Milletvekili Koç, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: 'Bizler ve Karagöl Mahallesi halkı, mezarlığa taziye evi yapılmasına izin vermeyeceğiz. Belediye meclisinin kararını yeniden gözden geçirip yeni bir alan belirlemesini bekliyoruz. Karagöl, Ardahan'ın en büyük mahallelerinden biridir; hem tapuların dağıtımı hem de yeni taziye eviyle mahallemiz daha da gelişecektir.' Dedi.