WhatsApp değişiyor! İşte yeni tasarımı

WhatsApp, iOS 26 yüklü cihazlarda arayüzünü baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Apple'ın “Liquid Glass” adıyla tanıttığı yeni tasarım dilini benimseyen uygulama, şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Meta henüz resmi bir açıklama yapmadı ama son beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar, yeni arayüzü çoktan görmeye başladıklarını sosyal medyada paylaştı.WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, yeni tasarımın en dikkat çekici kısmı alt kısımdaki sekme çubuğu. Artık bu çubuk, Apple'ın Liquid Glass temasına uygun şekilde yarı saydam bir dokuya sahip. Yani ekranın arka planı, renk ve hareketlere tepki veriyor; tıpkı camın ardındaki bir yansıma gibi.Bazı kullanıcılar, bu yeni görünümün yalnızca beta sürümünde değil, genel sürümde de kademeli olarak kullanıma sunulduğunu doğruladı. WhatsApp'ın her zamanki gibi temkinli davrandığı ve olası hataları önlemek için güncellemeyi adım adım yaydığı belirtiliyor.Meta'nın, geçtiğimiz ay beta kanalı üzerinden Liquid Glass uyumluluğunu test etmeye başladığı biliniyor. Şimdiyse bu test daha geniş bir kullanıcı grubuna açılmış durumda. Şu anda yalnızca 25.28.75 sürümü ve bazı eski sürümlerde yeni arayüzü görmek mümkün.Görsel açıdan sade, modern ve iOS'un genel estetiğiyle uyumlu olan bu değişiklik, WhatsApp'ın alıştığımız düzenini korurken Apple'ın yeni tasarım sistemine ayak uydurma çabasını da gösteriyor.