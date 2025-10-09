Mersin'de kahreden kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti!

Acı kaza, saat 14.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişelerinde meydana geldi. Mehmet Rayhan yönetimindeki otomobil, gişelerin beton bariyerine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİSağlık ekiplerinin kontrolünde, araçtaki Mehmet ve Hürü Rayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet ve Hürü Rayhan'ın cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.