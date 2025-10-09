  • USD: 41,64 - 41,72
Hatay'da korkutan fırtına: Çatılar araçların üzerine uçtu!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu. Kopan parçaların çarptığı 3 araç zarar gördü.

Ekleme: 9.10.2025 - 23:42 Güncelleme: 9.10.2025 - 23:47
Dörtyol ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Öğle saatleri başlayan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, iş yerlerinin tabelaları devrildi.

Hatay'da korkutan fırtına: Çatılar araçların üzerine uçtu!

Kopan çatı parçaları nedeniyle 3 otomobil zarar gördü, ihbarlar sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.