Hatay'da korkutan fırtına: Çatılar araçların üzerine uçtu!
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu. Kopan parçaların çarptığı 3 araç zarar gördü.
Dörtyol ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Öğle saatleri başlayan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, iş yerlerinin tabelaları devrildi.
Kopan çatı parçaları nedeniyle 3 otomobil zarar gördü, ihbarlar sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.
